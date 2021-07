Jumping: Pieter Devos remplacera Yves Vanderhasselt aux JO de Tokyo

Terrible ascenseur émotionnel pour Yves Vanderhasselt ! Alors que le cavalier de Asse et sa jument de 12 ans (Jeunesse) avaient été désignés comme réservistes aux côtés du trio Guéry-Wathelet-Bruynseels, Jeunesse n’a pas passé le check vétérinaire effectué à Aix-La-Chapelle où la plupart des chevaux désignés pour les Jeux sont actuellement en quarantaine !

« Afin de prévenir ce genre d’événement, nous avons toujours un backup prêt à monter en piste, ou plus exactement dans l’avion dans ce cas-ci », explique Wendy Laeremans, Secrétaire générale de la Fédération royale des sports équestres (FRBSE). « En l’occurrence, il s’agissait de Pieter Devos et de son cheval Claire Z. Dès que Yves et Jeunesse n’ont pas passé le test vétérinaire, Pieter s’est mobilisé pour un départ prévu samedi. »