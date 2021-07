21 juillet: pourquoi il n'y a pas de feu d'artifice à Bruxelles

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de feu d'artifice d'ordinaire tiré depuis la place des Palais, il n’y aura pas non plus de fête au parc de Bruxelles. "Toutes les mesures sanitaires seront respectées afin de garantir la sécurité des invités et des participants. Toutefois, pour des raisons évidentes, la Fête au Parc et le feu d’artifice traditionnellement organisés par le Syndicat d’Initiative Bruxelles-Promotion n’auront pas lieu cette année. Il ne sera pas non plus possible au grand public d’assister ni à la cérémonie ni aux concerts sur place. Seuls les invités munis d’une invitation auront accès aux différents sites. La population pourra cependant suivre la cérémonie dans son intégralité à la télévision sur La Une (RTBF) et Eén (VRT)", détaillent les organisateurs. La police de Bruxelles conseille également de ne pas se déplacer inutilement à Bruxelles.