Jeux olympiques: la natation belge est-elle à la croisée des chemins?

Fanny Lecluyse et Louis Croenen sont les deux seuls nageurs belges présents à Tokyo. Une situation qui inquiète et qui devrait déboucher sur de profonds changements en vue des JO de Paris et Los Angeles.

Ils avaient l’habitude, depuis leur première sélection olympique, de faire partie d’un groupe relativement imposant au sein du Team Belgium – ils étaient 12 en 2012 à Londres et 10 en 2016 à Rio. C’est peu dire que pour leur troisième participation aux Jeux, Louis Croenen (100 et 200 m papillon), 27 ans, et Fanny Lecluyse (100 et 200 m brasse), 29, se sentent un peu seuls en tant qu’uniques représentants de la natation, qui est pourtant considérée comme le deuxième sport olympique…

« C’est sûr qu’il y a une différence par rapport à mes deux premiers Jeux… », reconnaît Croenen, un brin fataliste. « Du coup, au lieu de rester entre nous, on apprend à connaître d’autres membres de l’équipe. Au stage de Mito, je partageais ma chambre avec (l’archer) Jarno De Smedt. C’était chouette ! »