Du Tour de France aux JO, Wout van Aert vit un rêve éveillé: «Le week-end fut surréaliste»

Wout van Aert a prouvé au monde entier qu’il détenait une forme olympique en remportant une étape de montagne, un chrono et le sprint final sur les Champs-Elysées lors du récent Tour de France. Dans la foulée d’une Grande Boucle ponctuée en beauté, le champion de Belgique a pris la direction de Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques.

« C’était un week-end un peu surréaliste. C’est peut-être pas plus mal d’être directement parti pour éviter de décompresser. Je peux me concentrer directement sur les JO », a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence de presse au Fuji International Speedway, l’ancien circuit de Formule 1 situé au pied du Mont Fuji et théâtre de l’arrivée de la course en ligne samedi.