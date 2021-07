Fête nationale: un défilé sous le signe de la sobriété (photos et vidéos)

Le défilé à l’occasion de la fête nationale a débuté peu après 14 heures sur la place des Palais à Bruxelles. Au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière, l’événement a été placé sous le signe de la sobriété. La lutte contre le Covid-19 a également été mise en avant.

La princesse héritière Élisabeth a participé au défilé en tant qu’élève officier de l’École royale militaire. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visiblement regardé avec fierté et émotion le passage de leur fille aînée. Élisabeth vient de terminer sa formation militaire d’un an avec un camp tactique à Arlon.