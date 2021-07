Sans-papiers: des discussions sont en cours pour suspendre la grève de la faim dans les occupations

Des négociations ont eu lieu avec le cabinet du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi.

Dans un communiqué, l’Union des sans-papiers (USPR) déclare être parvenue « à initier un certain nombre de négociations au plus haut niveau ». Des négociations auxquelles ont pris part des avocats proches du mouvement, la société civile et le père Daniel en l’absence des porte-parole.

« Aujourd’hui, 21 juillet, jour de fête national, des propositions du cabinet Mahdi ont été annoncées aux grévistes. (…) Sur cette base, une suspension provisoire des grèves de la faim et de la soif est en cours de discussion, à l’église du Béguinage et dans les autres occupations », indique le communiqué.

Sur Twitter, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi s’est dit « soulagé ». « Pour moi, ce n’était pas un combat contre des gens, mais pour une politique correcte. Espérons que personne ne restera avec des séquelles permanentes. »