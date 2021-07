Dix ans après la tuerie, la Norvège toujours hantée par Utøya

Ce 22 juillet 2011, comme depuis des décennies, Utøya accueillait le camp d’été de l’AUF, la Ligue des jeunes travaillistes norvégiens. La plupart des 600 participants, des adolescents, ou ayant à peine dépassé la vingtaine, étaient là pour se former à la politique, militer, faire la fête. Et puis Anders Breivik a débarqué sur l’île, et ce fut l’enfer. Méthodiquement, pendant près d’une heure et demie, le militant d’extrême droite va débusquer les jeunes à l’arme automatique. Comme un chasseur. Au nom de la lutte contre le multiculturalisme, il tue soixante-neuf personnes, se rend aux forces de l’ordre, et revendique aussi la voiture piégée qui vient d’exploser quelques heures plus tôt devant le siège du gouvernement à Oslo, faisant huit autres victimes.