entretien

AG assure une maison sur quatre. Pour sa CEO, Heidi Delobelle, les sinistres causés par les inondations et intempéries « exceptionnelles » de la semaine dernière atteindront, en nombre et en montant, du « jamais vu » en Belgique. Pas question pour autant de remettre en question le modèle de la couverture incendie « qui fonctionne, tout le monde sera indemnisé », ni de segmenter l’offre, « si l’on fait cela, on casse la solidarité des assurés ».