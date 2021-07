Mon château et moi (épisode 4/4): «Le château de Vêves, une responsabilité»

Vous voulez un château de conte de fée, un vrai ? Avec ses mystères, ses remparts et ses tours pointées vers le ciel ? Mais sans le côté bling-bling de la demeure de la Belle au bois dormant façon Disney ? Ne cherchez plus et rendez-vous cet été au château de Vêves, dans l’entité de Celles (on dit d’ailleurs parfois château de Celles, village de l’entité de Houyet).

Au détour d’une petite route de campagne, la forteresse médiévale vous apparaîtra comme un miracle en pleine nature, perchée sur une colline qui défie la vallée toute proche. Seul dans le paysage, le château semble planté là depuis des siècles, immuable, inattaquable. Et il l’est : ses origines très lointaines remontent à Pépin de Herstal qui vécut entre 645 et 714, excusez du peu !