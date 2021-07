Ce lundi, Radio Marca annonçait que le Real Madrid avait placé Eden Hazard sur la liste des transferts, après deux premières saisons compliquées dans la capitale espagnole. Une information qui vient d’être contestée par le quotidien AS, autre média espagnol, qui affirme que Carlo Ancelotti compte bel et bien sur le Diable rouge, et qu’il aurait même une idée derrière la tête pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau.