Bande dessinée: les tribulations d’un reporter en Chine

Après avoir suivi pendant 10 ans l’actualité européenne depuis Bruxelles, Éric Meyer, journaliste français free-lance, sent, à la fin des années 80, qu’il commence à se dessécher : il veut de la nouveauté, de l’excitation, de la découverte. Bref, la Chine ! Même si les autorités de Pékin se méfient des journalistes non attachés à une rédaction, il y débarque finalement en septembre 1987. Et y restera 30 ans comme correspondant de plusieurs médias, dont « Le Soir ».

Cette aventure, il la raconte en BD dans Robinson à Pékin, Journal d’un reporter en Chine (Editions Urban Graphic) : un carnet de bord de ses deux premières années dans la capitale chinoise, finement mis en images par Aude Massot, diplômée de l’école Saint-Luc de Bruxelles et autrice de plusieurs documentaires graphiques.