«Ouragan» aux Doms à Avignon: «Tu la sens la violence?»

Avec « Ouragan », Ilyas Mettioui et Zoé Janssens raconte toutes les contradictions d’un monde contemporain où la violence sournoise ne cesse de s’imposer.

Seul, dans une étrange salopette jaune entre astronaute et égoutier, un homme affalé sur son divan, jaune lui aussi, s’agite dans un sommeil contrarié. Il glisse, se tourne, se retourne, bascule dans des positions impossibles, se contorsionne tant et plus. Ben Fury, formidable danseur hip-hop, est cet homme au sommeil agité occupant seul le plateau du théâtre des Doms durant les premières minutes d’Ouragan.

Mais très vite, d’autres personnages apparaissent dans cette nuit trop lourde, trop sombre, trop enfumée. Étrangement, tous s’appellent Abdeslam, comme l’homme du divan. Abdeslam, un nom difficile à porter quand on cherche un travail ou un logement. Pourtant, explique l’un d’eux, Abdeslam, en arabe, signifie « porteur de paix ».