Avignon: les petits plaisirs du jardin des Doms

Chaque jour, trois courts spectacles proposés au jardin du Théâtre des Doms à 17, 20 et 22 heures. Et le public s’y presse, sans savoir ce qu’il va découvrir.

«Ce baiser soufflé sera pour toi». Une jup’, une mascotte et en avant pour la fiesta: «0lé, olé, olé, oléééééé....» - Barbara Buchmann Cotterot

Assis sur les marches de l’escalier des Doms ou discutant dans un coin d’ombre, quelques dizaines de spectateurs patientent tout en s’interrogeant sur ce qu’ils vont voir. Il est un peu moins de 17 heures et la première séance de la Garden Party se prépare. Le principe est aussi simple qu’ingénieux : trois courts spectacles sont programmés à 17, 20 et 22 heures. Chaque jour, ils changent d’horaire. Le public, lui, achète un ticket pour un créneau horaire… sans savoir ce qu’il va découvrir. Et cela marche du tonnerre.