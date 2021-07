Les projecteurs seront braqués sur le duel entre Olivia Colman et Emma Corrin, sélectionnés pour le rôle de meilleure actrice qui interprètent respectivement la souveraine et la princesse Diana. Dans la catégorie du meilleur comédien, Josh O’Connor, qui joue le prince Charles, figure parmi les nominés. Quatre autres comédiens britanniques qui incarnent Thatcher, Philip, Margareth et Camilla sont en lice pour le second rôle.