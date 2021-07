Au 232, Yves, solidaire mais en colère

Les marches qui surélèvent la maison qu’il partage avec sa femme, sa fille et ses chiens, ont barré partiellement la route à l’eau. « La cave par contre est ravagée, je n’ai plus de plomberie, plus de chauffage, plus d’électricité ». En attendant un retour à la normale, des amis lui prêtent main-forte pour ranger et s’équiper dans ce « camping improvisé ». « On s’éclaire la bougie et aux piles. On a ressorti les décorations de Noël », plaisante-t-il.

Difficile pour l’heure d’estimer la valeur des dégâts. Difficile également d’avoir des nouvelles de l’assurance, bien que sa femme soit employée dans l’agence de Pepinster. « Ils sont débordés. Lundi, ils n’ont ouvert qu’une cinquantaine de dossiers sur les centaines reçus. Ça prendra du temps. » Yves a alors une pensée pour ceux que le covid « avait déjà mis à genoux », et qui faute de pouvoir payer ne sont plus assurés. « On sera là, on les aidera », dit-il, déterminé.