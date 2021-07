« Il y a une dame qui passe et qui fait du café ! » Albertine, en chef d’orchestre, renvoie ses voisins à bon port. - Dominique Duchesnes.

Quand l’eau est montée, je suis sortie par mon jardin et je suis partie en escaladant les rails de chemin de fer », raconte Albertine, sourire espiègle aux lèvres. Bientôt elle fêtera ses 90 ans. Pourtant dans la rue elle s’active, interpellant et plaisantant avec chaque passant. « Le jardin a été préservé, on peut encore prendre l’apéro ! J’ai même sauvé quatre bouteilles de champagne », se réjouit-elle.