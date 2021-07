Au 229, Assiba et Louis, dans l’impasse

On ne vous offre pas de café, on n’a plus rien », plaisantent à demi-mot Assiba et Louis. Ce couple d’une septantaine d’années habite au bout d’une allée étroite, au bord de la Vesdre. Pendant l’inondation, ils étaient pris au piège. « L’eau venait par-derrière et par-devant, par la route », commente Louis. Assiba frissonne : « On ne savait pas si ça allait s’arrêter. » L’angoisse a pris fin lorsque leur fils est venu les chercher avec un bulldozer.

À l’intérieur, une étagère de voitures miniatures de collection partiellement couverte de fange témoigne du niveau de l’eau à près d’1,20 mètres. Du côté du jardin, en contrebas, ils estiment que la Vesdre aurait gonflé jusqu'à trois mètres, recouvrant leur pelouse d’une épaisse couche de boue.