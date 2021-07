Les joueurs de Boca Juniors libérés sous caution après les graves incidents suivant leur élimination en Copa Libertadores (vidéo)

Les joueurs et dirigeants du club argentin avaient provoqué une bagarre générale, et avaient également détruit du mobilier en regagnant leur vestiaire.

Les joueurs et dirigeants du club argentin de football Boca Juniors ont été libérés sous caution mercredi après 12 heures de garde à vue au Brésil, à la suite des graves incidents qui ont émaillé leur élimination en huitième de finale retour de la Copa Libertadores par l’Atlético Mineiro.

La délégation de Boca, composée d’une trentaine de personnes, a quitté le commissariat de Belo Horizonte (sud-est) à la mi-journée, en direction de l’aéroport, pour retourner à Buenos Aires, selon un photographe de l’AFP présent sur place.

Eliminés aux tirs au but mardi soir après un résultat nul 0-0 comme à l’aller, des joueurs et dirigeants du club argentin, mécontents de s’être vu refuser un but en seconde période, ont provoqué une bagarre générale et détruit du mobilier dans le tunnel menant aux vestiaires.

Les incidents ont été tels que la police militaire a dû intervenir au moyen de gaz lacrymogène.