Défilé d’Elisabeth, présence de Delphine, émotion royale, images inédites: les moments forts de la fête nationale (vidéos)

La princesse Delphine et le prince Laurent. - Photo News.

Le défilé du 21 juillet a été placé sous le signe de la sobriété suite aux inondations qui ont touché la Belgique et une bonne partie de la Belgique. Sans faste, l’émotion était au rendez-vous.

Des images inédites

Défilé de la princesse Elisabeth

La princesse héritière Élisabeth a participé au défilé du 21 juillet en tant qu’élève officier de l’École royale militaire. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visiblement regardé avec fierté et émotion le passage de leur fille aînée. Élisabeth vient de terminer sa formation militaire d’un an avec un camp tactique à Arlon.