Hendrik Van Crombrugge, capitaine d’Anderlecht: «Il faudra du temps pour assembler les pièces du puzzle»

Huit mois et demi après son dernier match officiel, Hendrik Van Crombrugge fêtera son grand retour, dimanche, contre l’Union. En dépit d’une opération au dos et d’une rééducation compliquée, le capitaine anderlechtois se montre serein.

Anderlecht vient de perdre son jeune capitaine Albert Sambi Lokonga, parti à Arsenal, mais il a retrouvé son leader naturel. Huit mois et demi après avoir disputé son dernier match officiel, Hendrik Van Crombrugge (28 ans) reprendra ce dimanche contre l’Union sa place de titulaire et son brassard. Le Nº1 anderlechtois, que n’ont jamais pu faire oublier Timon Wellenreuther et Bart Verbruggen, sort d’une interminable rééducation après une opération au dos subie à l’automne 2020. Sans aller jusqu’à craindre une fin de carrière anticipée, il avoue avoir eu quelques doutes. Quoi qu’il en soit, il a les épaules assez larges pour supporter la pression inhérente à son retour.

Hendrik Van Crombrugge, où en êtes-vous exactement après une aussi longue absence ?