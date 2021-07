Anderlecht: une confirmation espérée sous forme de… nouvelle reconstruction

Deux mois après avoir terminé au pied du podium pour renouer avec l’Europe, après deux saisons de disette, où en est vraiment Anderlecht ? La répétition générale contre l’Ajax, vendredi dernier, n’a convaincu personne. En coulisses, où le travail de reconstruction – une fois de plus – se poursuit, on assure que l’équipe sera très compétitive dans quelques semaines. En attendant de voir les automatismes se mettre en place et l’arrivée d’au moins un buteur ô combien indispensable aux côtés des Refaelov, Hoedt, Gomez, Raman et Olsson (fraîchement officialisé), les Mauves espèrent limiter la casse à l’occasion d’un début de championnat théoriquement à leur portée.

1 Une épine dorsale à reconstituer