Tour de Wallonie: les sprinters ennemis de retour au premier plan

Impliqués dans un accident dramatique, voici presque un an, en Pologne, les Néerlandais Groenewegen et Jakobsen ont renoué avec la victoire.

Quand, il y a quelques jours, vaincu par le désastre d’une Wallonie liégeoise endeuillée et noyée jusqu’à l’os, Christophe Brandt ne savait pas s’il pourrait organiser « normalement » le Tour de Wallonie, il n’imaginait pas une seule seconde le scénario sportif auquel il put avoir droit. On dit souvent qu’il n’y a pas de hasard, de coïncidences dans la vie mais en la circonstance, personne n’avait pensé une seconde que la première étape serait remportée par Dylan Groenewegen, et la deuxième par Fabio Jakobsen. Soit les deux Néerlandais vautrés voici pratiquement un an sur la chaussée d’une arrivée du Tour de Pologne après le geste inexcusable du coureur de la Jumbo-Visma qui faillit coûter la vie à son compatriote.