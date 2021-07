Près d’un habitant sur deux impacté par les inondations sur la commune de Trooz

La commune de Trooz, fortement affectée par les inondations, a fait mercredi un bilan des dégâts causés par les inondations qui se sont abattues sur la région.

Les autorités mettent en place pour ses citoyens sinistrés toute une série d’aides concrètes et d’informations pratiques. « L’ampleur du travail est colossale, il faudra des années pour reconstruire, pour panser les énormes plaies psychologiques. Le collège en appelle à la mobilisation des pouvoirs provinciaux, régionaux et fédéraux. Santé mentale, logements, infrastructures, travaux publics, voies hydrauliques, sécurité, etc. nombre de compétences réparties sur les différents niveaux de pouvoirs sont impliquées. La commune de 8.749 habitants est complètement dévastée »’, avertit la commune.