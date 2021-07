Jeux olympiques: pour Nina Sterckx, les kilos passent et le rêve se profile

Perdre près de 20 % de son poids corporel pour participer aux Jeux. Quand la possibilité s’est présentée, Nina Sterckx, 18 ans, médaillée de bronze aux championnats d’Europe et vice-championne du monde junior en moins de 55 kilos, n’a pas hésité.

« J’étais qualifiable dans trois catégories de poids, les moins de 49 kg, les moins de 55 kg – ma catégorie habituelle – et les moins de 59 kg », raconte-t-elle. « Dans les deux dernières, la concurrence aurait été trop forte. Alors j’ai décidé de me diriger vers la catégorie la plus légère. J’y serai plus à ma place, je pourrai vraiment me mesurer aux autres et je vivrai une expérience totale. Je suis contente de ma décision. »