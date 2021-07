Wallonie, deux ans, rien que du malheur. Et après?

Deux milliards sont réservés pour faire face aux conséquences des inondations. Ce sera largement insuffisant : après le covid, la Région et ses finances sont confrontées à un obstacle imprévu, inédit et majeur.

Quelque 10.500 foyers sans gaz, 10.000 sans électricité. Des milliers de personnes à reloger. Des commerces vidés de leur contenu, des entreprises décimées. Des routes et des trottoirs éventrés. Des écoles et des centres culturels et sportifs en ruine. Des rails de train désossés. Des institutions pour personnes âgées ou pour jeunes hors service.

Une catastrophe : le constat donne l’ampleur du défi sans précédent et colossal qui attend ceux et celles qui vont devoir gérer la reconstruction mais surtout imaginer une autre façon de vivre et d’habiter en Wallonie.