Roche: bénéfice net semestriel en baisse de 3% à 9 milliards de dollars

Roche a fait état jeudi d'un repli de 3% de son bénéfice net au premier semestre, freiné par les variations de changes à 8,2 milliards de francs suisses (8,93 milliards de dollars), malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Le groupe pharmaceutique suisse, qui a par ailleurs confirmé ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice, a vu ses ventes semestrielles grimper de 8% sur un an en monnaies locales, et de 5% une fois converties en francs suisses, à 30,7 milliards de francs suisses.

Hors effets de changes, précise Roche dans un communiqué, les ventes de sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de contribution au chiffre d'affaires, se sont repliées de 3%, à 21,6 milliards de francs suisses, la division continuant de pâtir de la concurrence des médicaments biosimilaires mais aussi de la baisse des consultations et interventions médicales en début d'année durant les confinements.

En baisse de 9% au premier trimestre, les ventes ont cependant rebondi de 4% au deuxième trimestre, a précisé le numéro un mondial de l'oncologie, qui a évoqué des signes de reprises dans certains pays.

Les ventes de sa division diagnostics se sont par contre envolées de 51%, à 9 milliards de francs suisses, portées par les tests de dépistage des infections au coronavirus.