Remco Evenepoel analyse le parcours des JO: «Ça va être dur, il n’y a aucun mètre de plat»

Interrogé dans un entretien accordé à la RTBF, à deux jours de la course en ligne masculine des JO de Tokyo, Remco Evenepoel s’est confié sur le parcours de l’épreuve, dont il fait partie des principaux favoris.

« Ça va être dur, il n’y a aucun mètre plat. Mis à part, juste après la montée du Mikuni. Je ne peux pas vous dire quand est le moment idéal pour s’échapper, on va voir. La chaleur sera décisive aussi. Puis, on verra comment on montera le Fuji. La bosse est dure et raide, ça sera compliqué de faire beaucoup d’effort avant cette montée », a expliqué Evenepoel, qui estime que le parcours est plus compliqué que ce qu’il avait imaginé sur papier.