Horeca: trois événements de recrutement dans le Hainaut

Après Liège, Namur et Louvain-la-Neuve, le Forem, l'IFAPME et l'UCM concentrent leurs efforts sur la province de Hainaut pour aider les entrepreneurs de l'horeca à combler leur manque d'effectifs. Trois JobShots sont ainsi proposés: le 27 juillet à La Louvière, le 29 juillet à Charleroi et à Tournai. Une cinquantaine d'établissements se sont déjà inscrits à ces salons de l'emploi, indique le Forem dans un communiqué diffusé jeudi.

Après la réouverture des bars, des restaurants, des cafés, et de la relance de l'activité hôtelière, le nombre d'opportunités d'emploi de ce secteur en Wallonie a plus que doublé entre janvier et juin 2021: 5.545 postes à pourvoir diffusés durant cette période sur le site du Forem concernaient des métiers de l'Horeca, dont 1.560 en province de Hainaut, observe l'organisme wallon. Plus de 75% de ces opportunités d'emploi concernaient les métiers de commis de cuisine, serveur en restauration, cuisinier, équipier polyvalent de restauration, serveur de bar/brasserie.