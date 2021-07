The Agency, une start-up pour manager les athlètes de haut niveau

Le sport professionnel de nos jours, c'est bien plus que pratiquer sa passion sur un terrain ou sur une piste. C'est sur base de ce constat que d'anciens athlètes, des avocats spécialisés dans le sport et un spécialiste du marketing ont décidé de lancer The Agency, annoncent-ils jeudi. L'objectif de la start-up est de manager les à-côtés pour permettre aux athlètes de se concentrer uniquement sur leur carrière sportive. Ses services ont déjà séduit plusieurs Red Lions et un ancien Diable rouge notamment.