Intempéries: le temps orageux menace à nouveau les zones sinistrées

Après plusieurs jours ensoleillés, les prévisions météorologiques pour ce week-end dans les zones sinistrées inondées de l’ouest de l’Allemagne et l’est de la Belgique sont inquiétantes. Certaines régions sont à nouveau menacées par des tempêtes et de fortes précipitations. Toutefois, il est actuellement difficile d’estimer si des orages vont effectivement se produire et où, nuance le service météorologique allemand jeudi.

En Belgique, l’IRM annonce de fortes averses parfois orageuses, surtout sur le centre et l’est du pays ce samedi.

Si le soleil brillera vendredi, samedi, le service météorologique allemand prévoit l’apparition de nuages en provenance du sud-ouest. Il pleuvra d’abord dans l’Eifel, mais dans le courant de l’après-midi, les précipitations s’étendront. Ce week-end, il pourrait donc à nouveau pleuvoir abondamment en Rhénanie-Palatinat, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Sarre.