Mesut Özil apporte son soutien à Bukayo Saka: «Malheureusement, il y aura toujours des gens qui insultent racialement et menacent les joueurs»

L’ancien international allemand a pris la défense de Bukayo Saka, victime d’insultes racistes après avoir manqué son tir au but contre l’Italie en finale de l’Euro.

Interrogé dans les colonnes de Sky Sports, Mesut Özil, ancienne star d’Arsenal, a volé au secours de Bukayo Saka, victime de menaces et d’insultes racistes après avoir manqué le dernier tir au but anglais en finale de l’Euro contre l’Italie.

« J’ai beaucoup de peine pour Bukayo. Je sais par expérience ce que l’on ressent quand on rate un penalty. Dans une finale, comme celle-là, assumer la responsabilité de toute une nation en tant que jeune joueur, respect. Peu de joueurs oseraient faire ça », a défendu l’ex international allemand.

« Malheureusement, il y aura toujours une petite partie de notre communauté qui insulte racialement et menace les joueurs. Nous devrions nous concentrer beaucoup plus sur les messages positifs qui permettent aux joueurs de rester forts », a-t-il ensuite ajouté, en soutien à Saka, Rashford et Sancho.