La Bretagne est malade des algues vertes et se soigne mal

Reportage

André Ollivro connaît bien la plage de La Grandville, dans la baie de Saint-Brieuc. Enfant, dans les années 1950, il venait en vacances chez son oncle et sa tante qui avaient ouvert un hôtel-restaurant avant la guerre. « C’est là que se fêtaient les mariages de la région », se souvient-il. La plage était belle, blanche, un sable fin de coques concassées, avec une mer qui se retire à plusieurs kilomètres à marée basse et qui, l’été, se réchauffe sur la grève en remontant.« C’est pour ça que l’eau est beaucoup plus chaude ici qu’en Bretagne du Sud », dit-il avec une pointe de fierté.