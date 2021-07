Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, met la pression sur ses joueurs pour qu’ils acceptent de réduire leur salaire

En pleine difficulté économique, notamment lié à la pandémie du coronavirus, le FC Barcelone doit absolument réduire sa masse salariale afin de respecter les exigences imposées par La Liga. Selon le Mundo Deportivo, le président Joan Laporta irait même jusqu’à exercer une grosse pression sur les joueurs qui refusent de partir, ou de réduire leur salaire. Il aurait même déclaré que ceux qui ne cédaient pas d’ici le 15 août devront « en assumer les conséquences ».

Selon le journal catalan, Laporta aurait proposé à Samuel Umtiti et Miralem Pjanic de s’en aller gratuitement afin de se débarrasser de leur gros salaire, ceux-ci auraient refusé, n’acceptant pas non plus de le réduire.