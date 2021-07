Sans-papiers: la grève de la faim également suspendue à l’ULB et à la VUB

« Après de très nombreux mois d’occupations, de manifestations, de mobilisations, de grèves de la faim et de la soif, l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) est parvenue à initier un certain nombre de négociations au plus haut niveau », indiquait l’organisation dans un communiqué mercredi soir.

Après les occupants de l’église du Béguinage, mercredi, c’est au tour des sans-papiers en grève sur les site de l’ULB et de la VUB de suspendre leur grève de la faim ce jeudi.

« Après de très nombreux mois d’occupations, de manifestations, de mobilisations, de grèves de la faim et de la soif, l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) est parvenue à initier un certain nombre de négociations au plus haut niveau », indiquait l’organisation dans un communiqué mercredi soir. « Des négociations auxquelles ont pris part des avocats proches du mouvement, la société civile et le père Daniel en l’absence des porte-parole. »