France: Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté encore en zone verte

Les provinces de Hollande-Septentrionale, Hollande-Méridionale, Utrecht, Brabant-Septentrional, Gueldre et Overijssel sont passées au rouge foncé sur la carte européenne faisant état de l’avancée du coronavirus. Cela signifie qu’un nombre particulièrement important de personnes ont été testées positives au cours des deux dernières semaines.

La province de Groningen était déjà la région la plus contaminée et continue de l’être. Les provinces de Zélande, Limbourg, Drenthe, Frise et Flevoland restent également en rouge.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour jeudi ses données. À la vue des dernières tendances, plusieurs pays pourraient introduire rapidement de nouvelles règles plus strictes concernant les voyageurs néerlandais