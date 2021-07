Pro League: un outil informatique pour contrôler la qualité des arbitres va être mis en place dès cette saison

Dès cette saison, un outil en ligne va permettre de contrôler et de comparer la qualité des arbitres et de leurs assistants dans le football professionnel, ont annoncé conjointement la Haute École UCLL et l’Union belge de football dans un communiqué jeudi.

Des chercheurs de la Haute École UCLL et son département de formation des enseignants ont en effet mis en place un système d’évaluation qui permet de suivre les performances des arbitres belges : le Referee Information System (RIS).

Les arbitres vont pouvoir contrôler leurs propres performances et le système pourra aider à la désignation des assistants. Les statistiques seront en effet mises à la disposition de l’Union belge et de son département arbitrage.