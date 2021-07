Jaouad Achab, pieds et poings déliés

Peu importe le métal pour autant qu’il y ait aussi l’ivresse : le taekwondoïste bruxellois, plus serein qu’à Rio, briguera dimanche une première médaille olympique.

Marié, posé, rasséréné. Cinq ans après un accessit (5e place à Rio) qu’il avait vécu comme un échec personnel fracassant, Jaouad Achab aborde son second rendez-vous olympique de manière différente. La flamme de passion qui avait consumé ses énergies dans l’arène carioca, en 2016, est aujourd’hui sous contrôle, le taekwondoïste belgo-marocain (28 ans) dégage une maîtrise et une maturité qui doivent lui permettre de contenir la nouvelle vague de la discipline, ce dimanche à Tokyo. Taekwondo, « voie des pieds et des poings » en coréen, voie de la sagesse pour Achab, décrypté en cinq mots-clés.