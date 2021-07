L’emploi a dépassé son niveau d’avant la crise sanitaire

Seuls le secteur des hôtels et restaurants (–5,3% par rapport à janvier 2020) et l’industrie métallurgique et manufacturière (–4,9%) n’ont pas encore atteint le niveau de janvier 2020. © Pierre-Yves Thienpont.

En juin, la Belgique comptait 1,4 % de contrats de travail de plus en moyenne qu’en janvier 2020, selon les estimations de la société de services RH Acerta, qui se base sur les données de plus de 30.000 entreprises. Une croissance qui a principalement été marquée pendant les six premiers mois de cette année, avec une augmentation de 4,3 % au cours du premier semestre 2021. Pour Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta, « il est étonnant de constater que l’emploi est déjà plus élevé qu’avant la crise du coronavirus, et ce dans tous les secteurs en moyenne. Autrement dit, les entreprises engagent à nouveau et la création d’emploi en juin est déjà supérieure à celle d’avant la crise. Les mesures de soutien du gouvernement ont sans aucun doute aidé les entreprises à traverser cette période difficile et les licenciements ont été contenus (du moins dans la plupart des entreprises) ».