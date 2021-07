De nouvelles destinations en orange et rouge: voici ce qui change sur la carte voyages de l’ECDC

Outre la Région bruxelloise, la Corse, l’Irlande et les régions grecques de Thessalie et des îles ioniennes et égéennes ont également adopté la couleur rouge.

La Région bruxelloise est repassée en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Ce changement est lié à a hausse rapide récente des contaminations que connaît notre pays et particulièrement la Région de Bruxelles.

Le code couleur d’un pays sur la carte est défini par l’incidence et le taux de positivité. Une région est indiquée en rouge dans deux cas de figure. Pour le premier, il faut que l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, se situe entre 75 et 200 et que le pourcentage de test positif soit de 4% ou plus. Le second ne concerne que l’incidence qui doit se situer au-dessus de 200 mais en dessous de 500.

Avec une incidence de 213 et un taux de positivité de 2,5% (Selon les chiffres de Sciensano), Bruxelles se situe dans le deuxième cas de figure.