Daimler va investir 40 milliards pour devenir 100% électrique

Le constructeur automobile allemand Daimler sera prêt à passer au tout électrique avant 2030 et, pour y parvenir, va investir 40 milliards d’euros au cours de la décennie, a-t-il annoncé jeudi. Le fabricant des Mercedes-Benz compte ouvrir dans le monde huit usines de cellules de batteries, la composante clé des modèles électriques, signe de l’abandon accéléré par le secteur automobile des carburants traditionnels sur fond de normes environnementales de plus en plus strictes.

« Nous seront prêts si les marchés se tournent entièrement vers l’électrique d’ici la fin de la décennie », note Ola Källenius, patron de Daimler, présentant une «réaffectation fondamentale du capital» au moment où se prépare aussi une scission historique du groupe. D’ici la fin de l’année, Daimler compte en effet introduire en Bourse son activité poids-lourds Daimler Trucks, devenue autonome.