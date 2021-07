Mbaye Leye avant Standard-Genk: «J’espère que chacun a le cerveau remis à l’endroit»

À l’exception de Merveille Bokadi, toujours en rééducation, Mbaye Leye pourra compter sur un effectif au grand complet pour accueillir Genk ce vendredi (20h45) à Sclessin et lancer le championnat 2021-2022. « J’ai un effectif de 24 joueurs, et à part Merveille, tout le monde est opérationnel », lâche le T1 du Standard, qui va donc devoir opérer de nouveaux choix importants. « On sent l’excitation du premier match. Des joueurs ont envie de se montrer, de remettre les choses en place. J’espère qu’on pourra montrer un autre visage du Standard… »

Genk, c’est un fameux client pour commencer. « Commencer par un soi-disant petit, ce n’est pas un cadeau non plus à ce moment-ci de la saison. Lors des cinq premiers matches du championnat, c‘est toujours la mentalité qui prédomine, le jeu vient après. Chacun va devoir montrer son caractère, car on ne trouvera pas une équipe prête à 100 % ».