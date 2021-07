Tobicos drink

Si préparer ces boissons n’est pas à votre programme, deux jeunes entrepreneurs belges, Géraldine Belvaux et Thibault Martinelle, ont lancé le projet Tobicos (kéfir en anglais) pour proposer deux gammes de kéfir fruité : menthe-citron et pomme-gingembre.

A partir d’une poignée de grains de kéfir donnés par la maman de Thibault lors du premier confinement, les deux jeunes ont produit des centaines de litres. « On a voulu améliorer la recette de base en cherchant de nouveaux goûts et on a vu que cela plaisait. On a alors lancé officiellement le projet en produisant de manière artisanale et à plus grande échelle pour proposer nos boissons à la vente. C’est parti de ça », expliquent-ils.

On trouve actuellement ces boissons sur le site www.tibicos.be (livraison uniquement à Bruxelles et dans les deux Brabant) et dans certains points de « la Ruche qui dit Oui », mais ils seront bientôt disponibles dans des magasins bio.