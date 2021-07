Le kéfir, une boisson vivante

La légende caucasienne dit que celui qui s’abreuvera de kéfir pourra vivre 110 ans sans tomber malade.

Si on ne peut prédire votre durée de vie, on peut par contre vous garantir les bienfaits que ce « champignon du Tibet », comme on l’appelle, peut amener à votre organisme. Camille Deffense est étudiante en droit et fabrique ses deux kéfirs depuis quelques mois. Pour son bien-être, mais aussi pour celui des autres.

Les boissons de kéfir se retrouvent en effet sous deux formes : fruitée ou lactée. Le processus est le même, soit faire fermenter ses grains dans de l’eau fruitée ou du lait pendant 24 à 48 heures à l’air libre. Si la première est fraîche, sucrée, gazeuse et légèrement alcoolisée, la seconde ressemblera à du yogourt, elle aussi pétillante, mais plus acide.