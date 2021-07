Des Jeux olympiques dans un contexte hautement périlleux

L’état d’urgence, une cinquième vague de l’épidémie et le variant delta qui se répand comme une traînée de poudre : difficile d’imaginer un cadre plus sinistre pour les JO de Tokyo. Même l’empereur Naruhito a fait savoir qu’il était inquiet.

Le Japon s’apprête à vivre « le moment le plus crucial de l’année » au regard de l’épidémie. Ce constat a été fait par le docteur Shigeru Omi, qui préside le groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement sur sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Pour cet épidémiologiste, « au moment où débutent à la fois les Jeux olympiques et les vacances scolaires, une vigilance de tous les instants est de mise ». L’Association des médecins de Tokyo, qui est du même avis, a même donné deux conseils aussi pressants que concrets aux Japonais. « Ne vous réunissez pas dans les bars pour suivre ces Jeux et n’organisez pas, à la maison, des soirées-télé arrosées entre amis. Cela aggraverait encore une situation sanitaire qui est déjà extrêmement préoccupante. »