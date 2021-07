Christian Garcin, Herman Hesse... Les Livres du Soir en bref

Patagonie, dernier refuge ***

Christian Garcin et Eric Faye

Direction le bout du monde, vers Ushuaia, dans un livre où deux complices délivrent des leçons d’histoire, de littérature et de vie avec un regard aussi perçant qu’enchanté. Les images réelles naissent sur un décor somptueux empli de mythes et d’aventures. Tout ne relève pas de la chanson de geste héroïque, la déception guette et sa présence donne au récit une consistance rare. Mais où sont donc passées les traces de Borges, le voyant aveugle ? (P.My)

Stock, 288 p., 19,90 €, ebook 14,99 €

Ma vie extraordinaire **

Benoît Duteurtre