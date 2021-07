Jeux olympiques: le cyclisme et le hockey lancent les JO des Belges

Wout van Aert, Greg Van Avermaet et Remco Evenepoel sont très attendus sur les routes.

Au lendemain de la cérémonie d’ouverture, précédée dans l’après-midi de ce même vendredi par la compétition de qualification du tir à l’arc masculin avec Jarno De Smedt, samedi sera la première journée complète des compétitions olympiques de Tokyo.

Les Belges seront présents dans neuf sports. Bien entendu le cyclisme sur route masculin retiendra l’attention avec les très attendus Wout van Aert et Remco Evenepoel, candidats potentiels au podium, mais aussi le dernier champion olympique Greg Van Avermaet sacré il y a cinq ans à Rio. Tiesj Benoot et Mauri Vansevenant complètent l’équipe des cinq sélectionnés belges tout au long des 234 km de l’épreuve et de ses 4865 mètres de dénivelé positif.

Les Red Lions, champions du monde, auront auparavant lancé leur tournoi de hockey face aux nouveaux champions d’Europe, les Pays-Bas, dans une rencontre importante mais non décisive puisque jouée dans le cadre de la phase de groupes.