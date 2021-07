L’agenda des Livres du Soir

Nathalie Skowronek et Jean Rouaud investissent Puyméras (Vaucluse) : ateliers d’écriture et de littérature plus le festival Les Rencontres de Puyméras, les 24 et 25 juillet, autour du thème « nature et littérature ». Avec Claudie Hunzinger, David Van Reybrouck, Laure Gasparotto, Stefan Hertmans, Fanny Agostini… Entrée libre. Infos : lesrencontresdepuymeras.com

D’autres manifestations littéraires se tiennent en France. Voyez fill-livrelecture.org/agendas-2021-des-manifestations-litteraires si vous y êtes en vacances. On épingle :