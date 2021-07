«Les pilotes de légende» (épisode 1/4): Hélène Dutrieu, comment «la flèche humaine» est devenue «la fille faucon»

Débuter une série sur les aviateurs célèbres en choisissant une femme, belge, quasi inconnue du grand public peut paraître surprenant. Hélène Dutrieu, aujourd’hui, bénéficie d’une rue à son nom dans sa ville natale, Tournai. Mais elle possède un assez long article dans la Biographie Nationale de Belgique éditée par l’Académie Royale de Belgique ou encore une place dans la liste des 45 femmes qui ont fait l’histoire de l’aviation et recensées par le Smithsonian National Air and Space Museum. Sa notice américaine y précise : « Hélène Dutrieu de Belgique était connue comme la « fille faucon » de l’aviation parce qu’elle était la femme pilote la plus audacieuse et la plus accomplie de son temps. Elle a d’abord joué en solo en France en 1909 et en un an, elle a établi des records d’altitude et de distance.