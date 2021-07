Il y a dix ans disparaissait Amy Winehouse, la chanteuse du siècle

Le choc à l’annonce de la mort prématurée d’Amy Winehouse fut terrible. Nous étions aux Francofolies de Spa quand la terrible nouvelle est tombée. Ce fut un mélange de consternation, de peine et de rage face à une telle injustice. Et aussi un étonnement tout relatif. Cela faisait quelques années qu’on assistait à son autodestruction, entre drogues et cuites monumentales, au point qu’à certains de ses derniers concerts, elle tenait à peine debout. Tellement qu’à l’époque, on se demandait qui des deux « toxic twins » (Amy et son ami Pete Doherty qui finalement s’en sortira mieux) allait y passer en premier.