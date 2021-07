Comment suivre les Jeux olympiques de Tokyo

Ce sont des Jeux olympiques très particuliers qui commencent à Tokyo, en absence de spectateurs. La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi à 13h (heure belge). Quelques matchs et épreuves ont déjà commencé ce mercredi 21 juillet, mais il y en aura encore beaucoup d’autres ces deux prochaines semaines. Voici comment être certains de ne rien manquer.

Avec Le Soir

La rédaction du « Soir » se mobilise pour bien vous informer et décrypter les Jeux olympiques de Tokyo mais aussi le reste de l’actualité. Dans son dispositif, « Le Soir » a trois envoyés spéciaux qui suivront les performances des athlètes belges au plus près : Philippe Vande Weyer, Thierry Wilmotte et Eric Clovio.